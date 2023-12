Ue: Salvini, nel 2024 ci sarà l'occasione per cambiarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione europea apre una procedura di infrazione contro X per 'sospetta violazione del cosiddetto Digital service act' che la Lega (unico partito italiano) aveva bocciato ritenendolo un bavaglio. Nel 2024 ci sarà l’occasione per cambiare l’Europa, contro ogni censura e ipocrisia. Ha ragione Elon Musk: 'La libertà di parola ha un senso solo se consente alle persone che non ti piacciono di dire le cose che non ti piacciono'. Viva la libertà di pensiero, sempre e ovunque". Lo scrive su X (ex Twitter) il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)