Legge Bilancio: Ascani (Pd), è vergognosa e pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Senato "ha terminato i lavori sulla manovra nella notte. Il risultato? Una legge di Bilancio vergognosa e pericolosa che, ancora una volta, fa cassa sui poveri e non dà nessuna risposta alle famiglie in difficoltà e al sistema Paese. L'unica (piccola ma importante) buona notizia è che siamo riusciti, unendo le forze delle opposizioni, a mantenere le promesse fatte lo scorso 25 novembre nelle tante piazze per Giulia Cecchettin, destinando risorse alle iniziative a sostegno delle donne vittime di violenza, dal reddito di libertà ai centri antiviolenza, fino alla formazione degli operatori della giustizia. Per il resto, il governo Meloni si conferma tutto chiacchiere e distintivo. E a pagare il prezzo del suo show sono sempre gli ultimi". Lo scrive su Instagram la vicepresidente della Camera e deputata del Partito democratico, Anna Ascani. (Rin)