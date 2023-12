Legge Bilancio: Lorenzin (Pd), serve nuovo patto della salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci vuole un nuovo patto della salute. Questa manovra inadeguata ha portato già i suoi frutti: scioperi e agitazioni del personale medico e sanitario continuano, certificando, così, il fallimento della politica economica sanitaria del governo Meloni. Troppi i nodi irrisolti: fondo sanitario insufficiente, livelli essenziali delle prestazioni sottostimate, personale allo stremo, beffa sulle pensioni e il Sud sempre più in difficoltà, senza dimenticare inoltre la mancanza di riforme strutturali da inizio legislatura". Lo dichiara la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo Pd a palazzo Madama. "Stupisce che il governo non abbia aperto un tavolo formale con le parti sociali per tracciare una road map su sanità pubblica - aggiunge la parlamentare -. Con due guerre in corso, inflazione e stress test da Covid come minimo bisognava mettere tutti gli attori in campo attorno ad un tavolo per un nuovo patto della salute condiviso e soprattutto finanziato". (Rin)