Lombardia : da gennaio al via sperimentazione sportello psicopedagogico per studenti e famiglie

- Partirà con una sperimentazione iniziale a metà-fine gennaio su 25 scuole statali, 15 paritarie e 15 scuole di formazione professionale, per poi prendere il via entro il mese di marzo 2024: si tratta di “Scuola in ascolto”, una nuova iniziativa di Regione Lombardia che vedrà sportelli di ascolto attivi 5 giorni su 7 nelle scuole lombarde. Identificare il bisogno di salute, mitigando il peso crescente dei disturbi psicologici e del disagio psichico degli studenti; intercettare, prevenire e contrastare traumi e disturbi psicologici e del comportamento. L’obiettivo Individuare con tempestività possibili situazioni psicopatologiche, con l'obiettivo di favorire un'appropriata presa in carico anche dei Servizi socio-sanitari territoriali; promuovere abilità e competenze per il successo formativo degli alunni, potenziando i processi di inclusione ed integrazione scolastica, con particolare riguardo alla gestione degli alunni con bisogni educativi speciali. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati dagli sportelli di “Scuola in ascolto”, che vedranno il coinvolgimento di psicologici e pedagogisti, in raccordo con i Servizi territoriali e le Ats. (segue) (rem)