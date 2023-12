Lombardia : da gennaio al via sperimentazione sportello psicopedagogico per studenti e famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa interessa gli Istituti scolastici statali e paritari di primo e di secondo grado e gli Istituti di Formazione Professionale (IeFp). Il numero dei giovani che oggi arriva in pronto soccorso per motivi connessi a disagi psicologici “anche di giovanissimi, è un’emergenza vera e propria, rispetto a quello che accadeva prima del covid, è impressionante” ha commentato Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, specificando che in certi momenti “abbiamo anche quattro o cinque casi che arrivano in pronto soccorso, magari in codice giallo, e quindi abbastanza seri”. Trattare questi giovani “è più complicato che trattare un infarto o ictus - ha spiegato Bertolaso - perché servono strumenti e preparazione ben diverse. Da un lato, ci stiamo organizzando per cercare di gestirli al meglio, dall’altro bisogna evitare che arrivino al pronto soccorso proprio con interventi a monte e prevenzione, aiuto e accompagnamento”. (segue) (rem)