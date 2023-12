Lombardia : da gennaio al via sperimentazione sportello psicopedagogico per studenti e famiglie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad annunciare l’avvio previsto entro il mese di marzo 2024, dopo una sperimentazione iniziale a metà-fine gennaio su oltre 50 scuole è Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro. Regione Lombardia “sta lavorando attivamente per potenziare il lavoro di assistenza psicologica e pedagogica per le famiglie, gli insegnanti e gli studenti”, stanziando oltre 3 milioni di euro per il prossimo triennio. La sperimentazione Scuola in ascolto “è un'azione concreta che darà un importante supporto". All’interno delle scuole “saranno presenti professionisti, in spazi dedicati, per aiutare i ragazzi nei momenti difficili, come possono essere ad esempio quelli legati ad un disagio psicologico, a problemi legati al bullismo, ma saranno anche un valido aiuto per promuovere le competenze dei ragazzi aiutandoli nella scelta di un percorso scolastico" ha concluso Tironi. Oltre a casi di disagio sociale, gli specialisti operativi presso gli sportelli possono aiutare gli studenti che hanno difficoltà relazionali o malessere psico-fisico, problemi adattativi, sintomatologia ansioso-depressiva, difficoltà relazionali, disturbi alimentari, disagi emotivi transitori ed altri eventi e traumi da stress, anche derivanti dalla pandemia. Inoltre, saranno avviate azioni di sensibilizzazione e formazione, nelle Istituzioni scolastiche e formative, a favore del personale della scuola, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare tematiche riguardanti i corretti stili di vita e la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, in raccordo con i Servizi socio-sanitari territoriali e con le progettualità ministeriali e regionali nell'ambito della prevenzione e della promozione della salute. (segue) (rem)