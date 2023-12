Lombardia : da gennaio al via sperimentazione sportello psicopedagogico per studenti e famiglie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Direzione Welfare - ha continuato Bertolaso - fornisce assistenza sia a livello di prima urgenza nei Pronto Soccorso, sia assolvendo alla necessità di creare dei reparti dedicati senza dimenticare il lavoro che portiamo avanti con le Ats per lavorare nelle scuole sulla base delle segnalazioni. Un'attività che è basata non solo sul prevenire i disagi dei giovani, ma anche nel dare supporto e accompagnamento al difficile compito che i docenti devono affrontare". Saranno coinvolti psicologi e pedagogisti selezionati per questo servizio, e saranno in costante raccordo con le Ats di competenza territoriale e in particolare con il Dipartimento PIPPS (Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali) e il Dipartimento IPS (Igiene e Prevenzione Sanitaria), con la rete dei Servizi territoriali competenti e con le Scuole appartenenti alla Rete regionale delle Scuole che promuovono Salute (Sps). (segue) (rem)