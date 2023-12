Lombardia : da gennaio al via sperimentazione sportello psicopedagogico per studenti e famiglie (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia, in linea con l’impegno per la prevenzione contro il disagio giovanile, “ha sottoscritto protocolli con le Prefetture che hanno permesso la messa a terra di percorsi virtuosi di buone prassi ispirati ai principi di legalità e cittadinanza attiva per contrastare dipendenze, bullismo e cyberbullismo” ha ribadito Elena Lucchini, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità. Lucchini ha aggiunto che per lo stesso motivo “è stata rinnovata la misura 'Up- Percorsi per crescere alla grande' che prevede voucher per adolescenti e preadolescenti realizzata nei territori delle otto Ats lombarde e che intende intercettare il disagio dei più giovani offrendo anche un sostegno ai genitori”. La nuova iniziativa presentato oggi “sarà dunque un ulteriore ed efficace intervento di prevenzione per il quale abbiamo stanziato risorse importanti. Risorse che non rappresentano una spesa ma un investimento sociale, sui nostri giovani, sul nostro futuro" ha spiegato Lucchini. Laura Parolin, presidente Ordine Psicologi Lombardia ha ricordato la situazione analoga durante il covid, quando il disagio psicologico “è aumentato, ma anche la loro capacità di raccontarlo”. (segue) (rem)