Lombardia : da gennaio al via sperimentazione sportello psicopedagogico per studenti e famiglie (6)

- La scuola, ha continuato Parolin, “deve diventare un luogo dove imparare a diventare cittadini, dove comprendere i punti di forza e debolezza. Sono certa che questa iniziativa darà un contributo che possa rappresentare la base su cui costruire un progetto futuro stabile e continuativo” ha sottolineato. Sono due le fasi previste: la prima è un invito per la raccolta di Manifestazione d'interesse e la seconda prevede il finanziamento del Servizio psico-pedagogico attraverso la creazione degli spazi “Scuola in ascolto”. La Manifestazione d'interesse è finalizzata alla costituzione di un elenco di Scuole o Enti di formazione capofila, interessate a candidarsi quali punti di riferimento, per la creazione degli sportelli “Scuola in ascolto” e la realizzazione del Servizio psico-pedagogico. Le Istituzioni scolastiche e formative capofila, in possesso dei requisiti richiesti, saranno selezionate per accedere alla successiva Fase 2 e partecipare al finanziamento degli sportelli “Scuola in ascolto”. Per la definizione del numero di Reti da attivare, è stato preso come base di riferimento il territorio provinciale, tenendo presente anche l'organizzazione della rete Ats in Lombardia. Per i territori delle Province di Pavia e Sondrio, in considerazione della ridotta popolazione scolastica complessiva afferente ai due territori, si è ritenuto opportuno procedere alla loro aggregazione ad altri territori provinciali. (rem)