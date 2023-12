Spagna: Podemos chiederà a Sanchez sanzioni contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unidas Podemos chiederà mercoledì prossimo al presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez,, durante la plenaria al Congresso dei deputati di imporre pressioni su Israele per porre fine al "genocidio" in Palestina, comprese sanzioni economiche e un embargo sulle armi. Nell'ultimo dibattito parlamentare su Israele, tenuto 15 giorni fa alla presenza del ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares, Sumar non ha dato voce a Podemos, nonostante la leader, Ione Belarra, avesse chiesto di intervenire, e questo è stato uno degli argomenti utilizzati dalla formazione viola per rompere con il gruppo parlamentare guidato da Yolanda Diaz per aderire al gruppo misto. Secondo il portavoce di Podemos Pablo Fernandez, il suo partito chiederà al presidente di "affrontare l'ipocrisia e il cinismo" che l'Unione europea sta mostrando di fronte al "genocidio" di Israele in Palestina. "L'inazione dell'Ue è davvero vergognosa e, dal momento che i nostri partner nell'Unione rimangono subordinati e leccapiedi degli Stati Uniti, crediamo che la Spagna debba dare l'esempio e chiedere azioni concrete e non parole", ha commentato Fernandez. (Spm)