Ucraina: comandante Tarnavskyi, carenza di munizioni a causa di aiuti ridotti

- I militari ucraini in prima linea hanno dovuto affrontare una carenza di proiettili di artiglieria a causa della riduzione degli aiuti internazionali. Lo ha detto Oleksandr Tarnavskyi, il comandante del gruppo di truppe Tavria nella direzione sud orientale, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". "La quantità di aiuti che abbiamo oggi non è sufficiente per noi, date le nostre esigenze", ha osservato Tarnavskyi. "In alcuni settori siamo passati (alla difesa) e in alcuni continuiamo le azioni offensive - manovra, fuoco e avanzamento. E stiamo preparando le nostre riserve per le nostre ulteriori azioni su larga scala", ha aggiunto il comandante. (Kiu)