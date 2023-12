Farnesina: Belloni, diplomazia dà contributo a sicurezza dell’Italia e dei nostri partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia si contraddistingue per il “contributo alla sicurezza del nostro Paese che sempre più è la sicurezza anche dell’Europa, dei nostri partner, quindi una sicurezza globale”. Lo ha detto Elisabetta Belloni, direttore del Dis, ai giornalisti a margine della XVI Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. Belloni ha aggiunto: “L’impegno dell’intelligence è molto forte in questo senso, in piena sintonia con la diplomazia italiana”.(Res)