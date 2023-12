Tunisia: strade chiuse per forti piogge in diverse aree del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia nazionale della Tunisia ha comunicato la chiusura delle strade in diverse regioni del Paese, a causa delle forti piogge che hanno provocato inondazioni e accumulo di acqua piovana. La Guardia nazionale ha invitato la popolazione a prestare attenzione alle indicazioni delle unità locali e a non avvicinarsi alle aree soggette a inondazioni nei pressi di valli, fiumi e torrenti. Disagi sono stati segnalati nella capitale Tunisi, ma anche a Nabeul, Ben Harous, Boumhel, Fouchana e Kairouan (nel centro della Tunisia). Come effetto dei cambiamenti climatici, forti piogge si stanno abbattendo sul Paese nordafricano dopo mesi di siccità. Il recente rapporto sul clima e lo sviluppo della Banca mondiale avverte dei gravi rischi legati al clima, sottolineando che l'innalzamento del livello del mare potrebbe avere un impatto su quasi un quarto della zona costiera della Tunisia entro il 2050, con una potenziale perdita totale di territorio del valore di 1,6 miliardi di euro. Lo studio prevede inoltre che la probabilità di inondazioni catastrofiche aumenterà di quasi dieci volte e i costi per il solo ripristino delle infrastrutture stradali derivanti da queste inondazioni potrebbero raggiungere i 280 milioni di euro entro il 2050. (Tut)