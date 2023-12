Difesa: Leonardo, flotta mondiale aerei C-27J raggiunge 250 mila ore di volo in missioni operative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo celebra un’importante risultato operativo per la flotta mondiale di aerei C-27J Spartan, con il raggiungimento di 250.000 ore di volo. E' quanto si legge in una nota . Scelto da operatori militari in 16 paesi, fin dal suo ingresso in servizio il C-27J è stato impiegato nelle condizioni ambientali e operative più sfidanti, dalle Ande all’Afghanistan. Dario Marfè, senior vicepresident of Commercial, CSS&T & Proprietary Programs Business della Divisione Velivoli di Leonardo, ha dichiarato: “Lo Spartan rispecchia bene l’essenza stessa del concetto di sicurezza nazionale, dimostrandosi il miglior assetto per le operazioni delle forze di difesa e per il loro fondamentale contributo al supporto della popolazione. In un mondo colpito non solo dalla pandemia ma da molte altre emergenze, lo Spartan ha dimostrato di poter garantire un sostegno efficace e senza sosta alle comunità che ne hanno avuto bisogno”. Le capacità del velivolo, ampiamente dimostrate in molteplici e complesse operazioni, e il suo design modulare sono cresciute nel corso degli anni in risposta all’evoluzione dei requisiti di mercato, sia in termini di caratteristiche tecniche sia per missioni militari e civili, portando allo standard più recente denominato C27J Spartan Next Generation. Questa configurazione presenta avionica allo stato dell’arte e ‘winglet’ alle estremità alari per ancora maggior efficienza e prestazioni operative. L’avionica include un cockpit con cinque display multi-funzione a colori, un radar per missioni di trasporto tattico e sistemi di comunicazione avanzata. L’aggiunta delle ‘winglet’ accresce ulteriormente le generali prestazioni aerodinamiche a beneficio del comportamento dell’aereo in condizioni hot&high, maggior capacità di carico, raggio d’azione, autonomia e una generale riduzione dei costi operativi. (segue) (Com)