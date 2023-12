Difesa: Leonardo, flotta mondiale aerei C-27J raggiunge 250 mila ore di volo in missioni operative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il design delle ‘winglet’ comprende parti prodotte con moderna tecnologia di additive manufacturing in 3D. L’intrinseco potenziale di crescita e la versatilità del C-27J beneficiano di un solido design di base, di un’ampia e diversificata esperienza operativa e di un forte e consolidato know-how industriale che consentono all’aereo di soddisfare sempre nuove esigenze di mercato. Il C-27J può essere equipaggiato con sistema di rifornimento in volo, sistemi di auto-protezione, comunicazioni sicure e protezione balistica per operare in ambienti caratterizzati da un elevato livello di minaccia. Con molteplici kit di missione rollon/off facilmente installabili e trasportabili, il C-27J può essere rapidamente riconfigurato secondo le specifiche esigenze di ogni operazione. L’ampio spettro di configurazioni e versioni comprende anche antincendio, pattugliamento marittimo, Command-Control-Communications (C3), Intelligence, Surveillance and Reconaissance (ISR) e operazioni speciali. (Com)