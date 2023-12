Energia: Nucera prevede perdite nell'esercizio 2023-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'idrogeno Nucera ha comunicato di prevedere perdite per decine di milioni di euro nell'esercizio 2023-2024, a causa dei costi della strategia di crescita. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il passivo sarà “soltanto temporaneo” e la società, parte del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp, confermerà gli obiettivi di medio periodod. Intanto, l'amministratore delegato di Nucera, Werner Ponikwar, ha affermato che “la crescita del mercato dell’idrogeno verde è ininterrotta in tutto il mondo”. L'azienda intende, quindi, continuare a giocare un ruolo centrale anche in futuro. Per l'esercizio 2023-2024, Nucera vuole aumentare ulteriormente il numero dei dipendenti, pari attualmente a circa 750. Inoltre, l'impresa progetta di aprire nuovi stabilimenti, ampliare le capacità e incrementare la velocità di produzione. Allo stesso tempo, cresceranno gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il fatturato dovrebbe aumentare. Nell'esercizio 2022-2023, i ricavi hanno registrato un +70 per cento su base annua, salendo a 653 milioni di euro, principalmente grazie al settore della tecnologia dell'elettrolisi dell'acqua alcalina. L'utile prima di interessi e tasse (Ebit) è quasi triplicato a a 23,8 milioni di euro. Tuttavia, il volume degli ordini si è ridotto da 1,3 miliardi di euro a 613 milioni di euro. Nucera intende continuare a non pagare dividendi nel prossimo futuro. Al riguardo, il direttore finanziario dell'azienda, Arno Pfannschmidt, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è crescere e abbiamo bisogno di capitali per farlo”. (Geb)