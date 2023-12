Tav: Salvini, con partenza cantiere spero si chiuda il periodo della polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Oggi è una giornata davvero storica perché dopo anni di pazienza si parte con un cantiere che unirà il Piemonte alla Francia, all’Italia e all’Europa. Spero che oggi si chiuda il periodo della polemica. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, a margine dell’avvio del cantiere del tunnel di base della Tav sul lato Italiano. “Significa inquinare di meno e un indotto di miliardi dietro a vantaggio del Piemonte e dell’Italia, posti di lavoro, tutela ambientale. E’ la vittoria dei sì, perchè i no hanno stufato, i no bloccano il paese. Ovviamente io da ministro ascolto tutti perché ogni strada, ogni ferrovia, ogni infrastruttura che coinvolge gli enti locali ha bisogno di essere accompagnata e mitigata. Però viaggiare in treno nel 2032 tra Torino e Lione significa inquinare di meno per meno tempo. Come viaggiare in treno tra Bolzano e Innsbruck, tra Messina, Reggio, Roma, Milano e Berlino (segue) (Rpi)