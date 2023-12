Imprese: Iveco nel cinque per cento delle migliori aziende della valutazione sostenibilità EcoVadis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group annuncia un importante risultato nel suo percorso di sostenibilità: al primo anno di partecipazione alla valutazione di sostenibilità EcoVadis, il Gruppo - si legge in una nota - ha ottenuto la gold medal, classificandosi nel 5 per cento delle migliori aziende partecipanti. EcoVadis è uno delle principali piattaforme per la valutazione della sostenibilità aziendale. EcoVadis applica la sua metodologia di valutazione basata su dati concreti per valutare più di 100.000 aziende di oltre 200 categorie industriali e determinare quanto efficacemente esse integrino i principi di sostenibilità nelle loro attività e nella gestione. La valutazione si svolge su quattro aree principali: ambiente, pratiche lavorative e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. "È un onore essere tra le aziende con le migliori prestazioni valutate da EcoVadis", ha commentato Michele Ziosi, chief Public Affairs & Sustainability Officer di Iveco Group. "Il giudizio positivo è un segno tangibile per i nostri clienti e stakeholder degli elevati livelli di performance che Iveco Group sta raggiungendo nel campo della sostenibilità e alimenta i nostri sforzi continui per promuovere un trasporto di beni e persone ancora più sostenibile", ha concluso.(Com)