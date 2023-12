Roma: aggredito mentre dorme in auto e gli portano via la macchina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggredito mentre stava dormendo in auto. E’ accaduto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre ad un uomo che stava dormendo nella sua auto parcheggiata in via Cernaia in zona Castro Pretorio a Roma. Un individuo lo ha scaraventato fuori dall’auto ed è partito. La vittima si è aggrappata alla vettura strusciando sull’asfalto e rimanendo ferito quando ha mollato la presa. Ha quindi lanciato l’allarme e, poco dopo, gli agenti della polizia di Roma hanno ritrovato la vettura incidentata nel sottopasso tra via Marsala e via Giolitti con l’aggressore a bordo. Si tratta di un 30enne cittadino romeno in stato di fermo per rapina e lesioni aggravate.(Rer)