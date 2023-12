Italia-Grecia: ambasciatore Cuculi, eccellenti rapporti bilaterali tra Roma e Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti bilaterali tra Italia e Grecia sono eccellenti, per motivi storici “ma anche più recenti”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia ad Atene, Paolo Cuculi, a margine dei lavori della Conferenza degli ambasciatori organizzata dalla Farnesina a Roma. “Condividiamo le stesse priorità per la stabilità del Mediterraneo, ci troviamo ad affrontare le stesse sfide, in particolare la turbolenza della regione allargata e la sfida dei flussi migratori. Abbiamo grandi interessi economici e commerciali e un’eccellente sintonia”, ha detto l’ambasciatore.(Res)