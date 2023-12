Finlandia: finanziamento Ue da 800 mila euro per danneggiamento gasdotto Balticconnector (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento d'emergenza, conclude la nota dell'esecutivo europeo, arriva in seguito al sabotaggio del gasdotto North Stream, per cui la Commissione ha accelerato il lavoro sulla resilienza delle infrastrutture critiche in tre aree prioritarie: preparazione, risposta e cooperazione internazionale. "Dal gennaio 2023 sono in vigore nuove norme sulla resilienza delle entità critiche e dei sistemi di rete e di comunicazione dell'Ue. Per migliorare la risposta dell'Ue agli incidenti di infrastrutture critiche con un impatto transfrontaliero significativo, la Commissione ha proposto una raccomandazione per un piano per le infrastrutture critiche. Infine, è stata rafforzata la cooperazione già esistente tra l'Ue e la Nato", specifica la nota. (Beb)