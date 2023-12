Sport: Furstenberg Fassio (Banca Ifis), da investimenti in settore forte impatto sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi presentiamo, per il terzo anno consecutivo, questa borsa di studio a favore dei giovani atleti del Coni che hanno vinto una medaglia. Abbiamo misurato l’impatto sociale di questa iniziativa in un moltiplicatore di tre volte: 160 mila euro il valore della borsa di studio, 526 mila euro il valore sociale”. Lo ha affermato il presidente di Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio, presentando questa mattina al Coni il progetto attraverso cui l’istituto finanzierà per 160 mila euro borse di studio per giovani atleti. “Abbiamo visto che in questi anni sono aumentate le medaglie d’oro”, ha ricordato il presidente sottolineando come si stia già lavorando con il Coni “per la prossima edizione, per creare ulteriori progettualità da inserire in questa iniziativa che fa parte di Kaleidos, il nostro incubatore attraverso cui abbiamo già stanziato 6 milioni di euro”. (Rin)