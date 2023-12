Roma: incidente stradale mortale sul Gra, sinistro causato da tamponamento a catena di 7 mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe stato un maxi tamponamento tra 7 veicoli l’incidente che ha causato, questa mattina a Roma, la morte di un automobilista e il ferimento di altre due persone. Lo schianto tra un camion, 4 furgoni e due autovetture è avvenuto sulla carreggiata esterna prima dell’uscita Pisana – Magliana. Ad innescare la tragedia, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un mezzo pesante che ha dato il via al tamponamento a catena sulle cui cause ed eventuali responsabilità, stanno indagando gli agenti della polizia Stradale. Sul posto, per liberare i feriti dalle lamiere, sono accorsi i vigili del fuoco. Per uno degli occupanti dei mezzi tamponati non c’è stato nulla da fare. Due persone, invece, sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale ma sono in gravi condizioni. (Rer)