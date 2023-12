Speciale difesa: Libano, ex ministro Difesa Israele, se il mondo non allontana Hezbollah dal confine, lo faremo noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’ex ministro della Difesa e componente del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, ha affermato che Israele non tollererà più la presenza del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah sul confine con il Libano. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”. "Se il mondo non allontana Hezbollah dal confine, lo farà Israele", ha affermato Gantz, a seguito di una visita alla città settentrionale di Ma'alot Tarshiha. Nell'occasione, l'ex ministro ha invitato i diplomatici occidentali a visitare l'area e a rendersi conto della minaccia rappresentata da Hezbollah. Israele teme che la presenza del gruppo sciita scateni attacchi analoghi a quello sferrato dal movimento islamista palestinese Hamas lo scorso 7 ottobre, in seguito al quale gli scontri tra le Forze di difesa israeliane (Idf) ed Hezbollah al confine tra il Libano e lo Stato ebraico si sono intensificati. (Res)