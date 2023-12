Speciale difesa: Nord Macedonia-Repubblica Ceca, ministra Difesa Petrovska firma accordo per assicurare manutenzione elicotteri e aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa della Macedonia del Nord, Slavjanka Petrovska, e l'ambasciatore ceco a Skopje, Jaroslav Ludva, hanno firmato un accordo per assicurare la riparazione e l'approvvigionamento tempestivo di pezzi di ricambio a elicotteri e aerei miliatari del Paese balcanico. Lo ha riferito la stampa locale, secondo cui dopo un'accurata verifica il ministero macedone ha deciso che sarà l'azienda Lom di Praga ad occuparsi della manutenzione. "Il contratto del valore di 5 miliardi di euro resterà in vigore fino all'approvvigionamento e alla messa in servizio dei nuovi elicotteri, secondo il piano di modernizzazione dell'esercito", ha affermato la ministra dopo la firma. (Seb)