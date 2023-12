Speciale difesa: Giappone-Asean, concluso vertice di Tokyo, ribadito rafforzamento cooperazione di fronte a crescenti minacce cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader hanno quindi adottato un piano di attuazione per 130 progetti. Il Giappone ha chiesto di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, ad esempio per quanto riguarda la tecnologia degli armamenti e i trasferimenti di attrezzature, la sicurezza informatica e la lotta alla disinformazione. Tokyo si è inoltre impegnata a rafforzare il sostegno agli sforzi contro il cambiamento climatico, la tecnologia verde e la trasformazione digitale, nonché gli investimenti, anche nell’industria automobilistica della regione. "Mentre le divisioni e gli scontri si approfondiscono e il mondo affronta crisi aggravate, il Giappone affronterà i problemi insieme all'Asean, che è il fulcro di un Indo-Pacifico libero e aperto", ha detto il primo ministro giapponese Fumio Kishida in una conferenza stampa congiunta con il presidente indonesiano Joko Widodo, che detiene la presidenza di turno dell'Asean per quest'anno. “Sulla base della nostra fiducia reciproca, affronteremo nuove questioni e contribuiremo alla pace e alla prosperità della regione al fine di creare un mondo in cui le persone possano trarre beneficio mentre la loro dignità è rispettata”, ha aggiunto. Lo scorso anno il Giappone ha adottato una nuova strategia di sicurezza e ha rapidamente rafforzato le sue forze armate e ampliato le sue partnership militari per contrastare meglio la crescente assertività della Cina nella regione. (Git)