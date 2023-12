Sardegna: visita del ministro Locatelli, buon lavoro della Regione nel campo delle disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, è arrivata a Cagliari e ha iniziato un giro di incontri istituzionali, prima di immergersi in una serie di visite presso alcune delle più importanti realtà del Terzo settore dell’area metropolitana di Cagliari. Questa mattina il ministro ha incontrato a Villa Devoto il presidente della Regione, Christian Solinas. “Ringrazio il Governatore Solinas e il Presidente Pais – ha detto il Ministro Locatelli – e tutto il mondo delle associazioni che in questi giorni avrò modo di visitare. In particolare sono felice di vedere alcune realtà che svolgono inclusione lavorativa delle persone con disabilità: è un tema su cui stiamo lavorando anche attraverso la riforma della Legge 68, nella quale crediamo molto. Inoltre stiamo portando avanti la riforma, che deriva dalla legge 227/2021 (Legge Delega) e prevede diversi decreti attuativi, il cui cuore è la semplificazione dell’iter per il riconoscimento dell’invalidità civile, che dovrà essere calato su tutto il territorio all’interno delle commissioni, con un accertatore unico. Tutti gli enti di tutte le Regioni dovranno adeguarsi e quindi garantire ai cittadini il superamento di accertamenti superflui e di tempi di attesa lunghissima. Credo che per la Sardegna sarà più facile che per altre regioni proprio grazie all’importante stanziamento di 200 milioni della Regione”. (segue) (Rsc)