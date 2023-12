Sardegna: visita del ministro Locatelli, buon lavoro della Regione nel campo delle disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oltre alle barriere architettoniche e culturali – ha sottolineato ancora il Ministro – spesso l’ostacolo è dato dalle barriere istituzionali che gravano in particolar modo sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie. Inoltre, cosa rivoluzionaria ed importante, stiamo lavorando sull’introduzione del Progetto Individuale di Vita, attraverso appunto il superamento della frammentazione tra mondo sociosanitario e sociale e cercando di fare una presa in carico delle scelte delle persone. Perché la persona ha sì necessità del supporto sanitario ma anche e soprattutto di quella dimensione sociale e ricreativa, di quel ‘diritto alla felicità’ imprescindibile per tutti. Sono felice di essere in Sardegna a vedere personalmente il lavoro fatto dalla Regione in questi anni a garanzia di questi progetti anche sul Progetto di Vita. Un lavoro da proseguire insieme perché l’anno prossimo inizieranno i percorsi di formazione relativi ai decreti attuativi della riforma della Legge Delega, che riguarderanno il mondo dell’università, quello delle Istituzioni e quello del terzo settore”. L'esponente del governo italiano hai poi aggiunto che “con il Ministro Casellati stiamo anche portando avanti il testo unico sulla disabilità, un riordino normativo fondamentale che da tempo doveva essere attuato. Inoltre sempre a livello governativo abbiamo attivato diversi tavoli, come quello sul riconoscimento della figura del care giver familiare convivente, per il quale per il 2024 sarà pronta una bozza di proposta normativa. Altri tavoli riguardano l’accessibilità universale, il diritto a partecipare agli eventi, a mobilità e trasporti, e a gennaio sarà attivato quello sulla modifica alla legge per i piani delle barriere architettoniche nel mondo pubblico e privato. Sono molto contenta che in Senato a tarda notte sia stato votato l’emendamento che incrementa e istituisce il fondo unico per le disabilità con una dotazione di oltre 150 milioni con il quale cercheremo di raggiungere i territori, le associazioni, per fare progetti che possano davvero favorire l’inclusione mediante la valorizzazione dei talenti di ogni persona. Nel 2024, per la prima volta al mondo l’Italia ospiterà un G7 a tema ‘Inclusione e disabilità’ – ha ricordato il Ministro Locatelli - una grande sfida che siamo felici di poter intraprendere”. (segue) (Rsc)