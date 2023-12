Sardegna: visita del ministro Locatelli, buon lavoro della Regione nel campo delle disabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, il presidente della Regione Christian Solinas, ha evidenziato che “ la Sardegna costituisce una grande avanguardia in quanto già da tempo dedichiamo 200 milioni del bilancio regionale all’assistenza ai soggetti più fragili e portatori di disabilità, uno stanziamento che fa di noi un unicum nel panorama nazionale. La Regione Sardegna dopo questi cinque anni può affermare di essere la regione più virtuosa in quanto a stanziamenti. Oltre ai 200 milioni per l’assistenza, con le ultime manovre di bilancio, abbiamo investito su accessibilità e rimozione delle barriere architettoniche che rendono più difficile l’inclusione nella vita quotidiana, a partire dalle scuole. Questo non è certamente un punto d’arrivo, vogliamo fare ancora di più e per questo condividiamo totalmente l’opera del Governo in materia di accessibilità e inclusione di tutti: dobbiamo dare a tutti la possibilità di essere perfettamente integrato nella comunità in cui vive, nel lavoro così come in tutte le attività sportive, culturali e ricreative”. Il presidente Solinas e il Ministro Locatelli hanno in seguito fatto visita all’Istituto dei Ciechi della Sardegna, accolti dal Commissario Maurizio Porcelli, che insieme ad alcuni collaboratori ha omaggiato il Presidente e il Ministro con dei testi in braille. “Tra le varie iniziative dedicate, abbiamo finanziato la trascrizione in braille di numerosi testi - ha ricordato il governatore sardo Inoltre ci inorgoglisce avere tanti esempi di docenti portatori di disabilità con una grande capacità didattica”. “È essenziale una rivoluzione della prospettiva – ha detto il Ministro al pubblico dell’Istituto – ovvero passare dal modello, ormai inadatto e anacronistico, di assistenzialismo, a quello di valorizzazione della persona, dei suoi talenti e delle sue competenze. Per tanti anni le persone con disabilità sono state viste solo come persone da aiutare o assistere: oggi, ferma restando l’importanza dell’assistenza sanitaria, cerchiamo di eliminare la rigidità burocratica, e poniamo al centro l’individuo in un modo diverso, perché finalmente si è capito che per crescere lo Stato ha bisogno di tutti. Va bene l’inclusione lavorativa ma c’è ancora tanto da fare, e non è più pensabile fare politica senza il coinvolgimento del mondo del terzo settore, delle associazioni, dei privati e anche di ogni singolo cittadino. La strada intrapresa però è quella giusta e dà soddisfazione vedere che le Regioni seguono e condividono questa visione. Ogni persona, come dice anche la convenzione Onu, ha il diritto ad essere felice e per esercitarlo deve sentirsi libera di compiere le proprie scelte”. (Rsc)