Migranti: Meloni a Schlein, dare una risposta vera non ha nulla a che fare con aizzare platea

- "Leggo dalle dichiarazioni di Elly Schlein che, nel corso del mio intervento ad Atreju, avrei 'alzato la voce per aizzare la platea contro i migranti che salgono sui barconi'. Non so quale discorso abbia ascoltato la leader del Pd, ma credo sia abbastanza chiaro che parlare di lotta ai trafficanti di esseri umani, di difesa dei confini europei, di dare una risposta vera, strutturale e definitiva all’immigrazione clandestina, nulla abbia a che fare con “aizzare platee contro i migranti". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alle critiche della segretaria del Pd Elly Schlein. "Consentire a migliaia di disperati di affidare le loro speranze a gente senza scrupoli, che mettono a rischio le loro vite, questo sì che è esser contro i migranti", aggiunge.(Rin)