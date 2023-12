Tav: Cirio, partenza tratta italiana mostra come processo sia irreversibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando sono diventato presidente di regione questa opera era bloccata come tante opere del Piemonte. Oggi invece l’opera va a pieno ritmo. Parte la tratta Italiana a testimonianza di come ormai il processo è irreversibile. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell’avvio del cantiere del tunnel di base della Tav sul lato Italiano. “E presto Tav e Terzo valido ovvero Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam proietteranno il Piemonte al centro di tutto il trasporto del commercio a livello internazionale. Se uniamo questo all’aver sbloccato il cantiere dell’assegnazione dell’asti-cuneo, l’assegnazione dei lavori sulla pedemontana, la Masserano-ghemme, il parco della salute. Abbiamo quattro straordinarie opere per il Piemonte che erano bloccate e oggi veleggiano verso la loro realizzazione. Questo è il Piemonte che ci piace e a cui lavoriamo, a cui abbiamo voluto dare impulso e che ha trovato nel governo nazionale e nel ministro Salvini un interlocutore prezioso per riuscire a fare le cose. Tutti avevano problematiche in un’Italia che è un paese complicato e la determinazione e la voglia di fare accadere le cose risolve i problemi”. (Rpi)