Hong Kong: Xi riceve John Lee, sua "eccellente" amministrazione tutela sicurezza nazionale

- L'amministrazione di Hong Kong svolge i suoi compiti "in modo eccellente" e "tutela con fermezza" la sicurezza della nazione. Lo ha detto il presidente della Cina, Xi Jinping, al termine dell'incontro avuto oggi con il capo della regione a statuto speciale, John Lee, che sta conducendo una visita di quattro giorni a Pechino per riferire sul lavoro svolto nell'ultimo anno. "Il governo della Cina sottoscrive pienamente il lavoro svolto da John Lee", che ha "consolidato la trasformazione della municipalità dal caos all'ordine e ne sta incentivando l'ulteriore prosperità", ha aggiunto il presidente, ribadendo che l'amministrazione di Hong Kong continuerà a godere del sostegno di Pechino. Durante il colloquio, Lee ha riferito sulle elezioni svoltesi il 10 dicembre per rinnovare il Consiglio distrettuale. Le votazioni si sono contraddistinte per la scarsissima affluenza (pari al 27,5 per cento e ai minimi dal 1997), nonché per la completa assenza di partiti in contrasto con le politiche cinesi. Con la riforma elettorale varata lo scorso maggio per garantire "un'amministrazione patriottica" allineata alla Cina, il Partito democratico (Dp) e le altre forze d'opposizione non hanno infatti maturato i requisiti necessari a presentare la propria candidatura. All'incontro hanno partecipato anche il primo ministro, Li Qiang, che in passato conferiva separatamente con i capi dell'amministrazione di Hong Kong; il vicepremier, Ding Xuexiang; il capo dell'ufficio cinese per gli affari di Hong Kong e Macao, Xia Baolong; e il direttore dell'ufficio di collegamento con la Cina a Hong Kong, Zheng Yanxiong. (segue) (Cip)