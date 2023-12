Hong Kong: Xi riceve John Lee, sua "eccellente" amministrazione tutela sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee ha intrapreso la sua visita nella capitale cinese ieri, la prima da quando l'ufficio di Pechino che sovraintende agli affari delle regioni amministrative speciali è stato riorganizzato per riferire direttamente al Partito comunista cinese anziché al Consiglio di Stato, l'organo esecutivo. La visita arriva in un momento in cui il rallentamento dei consumi e le incertezze nel panorama internazionale continuano a offuscare le prospettive di ripresa post-pandemica di Hong Kong, le cui autorità prevedono un deficit di bilancio di oltre 12,8 miliardi di dollari nell'anno fiscale terminato a marzo. La visita s'inserisce anche nel quadro delle ripetute preoccupazioni espresse dalla comunità internazionale, Stati Uniti in testa, per l'apertura del processo contro Jimmy Lai, attivista per la democrazia e magnate dell'editoria imputato per sedizione, cospirazione e collusione con forze straniere. Il procedimento giudiziario contro l'editore, finito nel mirino delle autorità cinesi dalle vaste proteste pro-democratiche del 2019, si è aperto oggi in un tribunale di West Kowloon e si prevede che durerà 80 giorni. (Cip)