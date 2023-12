Imprese: Spagna, Antitrust autorizza acquisto da parte di Abertis dell'Autovia del Camino in Navarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza spagnola (Cnmc) ha autorizzato in una prima fase l'acquisto da parte di Abertis da Ubs dell'Autovia del Camino (A-12) in Navarra. Il 5 dicembre, Abertis aveva annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione dell'Autovía del Camino da Ubs il cui contratto di concessione con la giunta regionale della Navarra scade nel dicembre 2030. Questa transazione consolida la nuova fase di crescita di Abertis, iniziata con l'acquisizione di nuove strade a pedaggio negli Stati Uniti e a Portorico e avallata dal nuovo accordo per lo sviluppo della società firmato lo scorso luglio tra i suoi azionisti Acs e Mundys.(Spm)