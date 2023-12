Napoli: svuota società con impresa clone, sequestro da 5,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fallimento della società è stata la conseguenza di manovre economiche non trasparenti. E’ la conclusione cui sono giunte la procura della Repubblica di Napoli Nord e la guardia di Finanza esaminando i conti di un’azienda attiva nel settore del trasporto merci su strada. Di qui è scattata l’accusa, mossa all’amministratore, di bancarotta fraudolenta, documentale distruttiva, e poi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Secondo l’accusa, sarebbero emergere «plurime operazioni dolose consistite nel sistematico e reiterato inadempimento delle obbligazioni fiscali per circa un milione di euro, generando, anche di conseguenza, un progressivo accumulo di debito e cagionando lo stato di decozione della società”. Dalle indagini è emerso che, in costanza dello stato di decozione, è stata aperta una società “clone”: lo svuotamento delle società decotte avveniva attraverso la sottrazione dell’avviamento commerciale, di consistenti risorse finanziarie, di numerose veicoli e rimorchi stradali e mediate l’effettuazione di bonifici privi di giustificazione commerciale in favore della società operante, costituita nell’anno 2017. Anche i due amministratori di queste società clone sono indagati, ed insieme all'imprenditore hanno ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura di Napoli Nord. Il sequestro ha riguardato il 99% della società stimato intorno ai 5,7 milioni di euro. (Ren)