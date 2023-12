Regno Unito: ambasciatore Lambertini, a Londra lavoro per favorire dialogo e pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia italiana ha una vocazione di pace e dialogo e in questa prospettiva si inserisce anche il lavoro dell’ambasciata d’Italia a Londra. Lo ha detto l’ambasciatore italiano nel Regno Unito, Inigo Lambertini, a margine della Conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. Dopo i massacri del 7 ottobre, Londra è stata una delle città che ha visto le manifestazioni a favore della causa palestinese più partecipate al mondo, ha ricordato Lambertini, evidenziando la presenza di una forte componente di cittadini di religione islamica nella metropoli britannica. “In qualche maniera si sono anche risvegliate le correnti profonde più a sinistra del Partito laburista”, ha spiegato l’ambasciatore, sottolineando “i fenomeni di antisemitismo crescenti” verificatisi negli ultimi mesi. “Stiamo favorendo il dialogo e la pace”, ha proseguito Lambertini, che è in contatto con l’ambasciatore israeliano a Londra ma anche con quelli dei Paesi arabi e in futuro potrebbe incontrare il rappresentante diplomatico palestinese. In merito all'Ucraina, il Regno Unito è "il principale alleato" di Kiev in Europa, ha concluso Lambertini. (Res)