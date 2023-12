Ue: Monti, per Ucraina pagato pizzo ad Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i protagonisti di questa decisione di inizio di allargamento l'hanno dichiarata storica ma noi non sappiamo come i popoli europei del futuro giudicheranno questa decisione. E' certamente storica per diversi aspetti: è un principio di riunificazione anche di quella parte dell'Europa ed è una protezione data in modo convinto all'Ucraina. Ma potrebbe anche diventare storica in negativo. Questo l'abbiamo meno presente ma dovremmo tenerlo presente perché in fondo si è pagato un prezzo di estorsione. Si è pagato un pizzo a Orban perché si compiacesse di non aver impedito l'allargamento e anche dal punto di vista finanziario". Lo ha detto Mario Monti, senatore a vita ed ex presidente del Consiglio, a "24 Mattino" su Radio 24. "In futuro, e cominciando da subito, bisogna rimuovere le condizioni che hanno consentito a Orban di chiedere questo pizzo che sono: l'unanimità anche in politica estera, poi l'unanimità in politica finanziaria e di bilancio ma anche di non avere fatto molto verso la politica della difesa comune", ha concluso. (Rin)