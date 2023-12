Somalia: il ministro degli Esteri si dimette, sarà candidato alla presidenza nel Puntland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Somalia, Abshir Omar Jama, si è dimesso. Lo riferisce "Garowe online", sottolineando che Jama è uno dei ministri più anziani della Somalia e che la sua rinuncia è da collegare alle prossime elezioni nello Stato regionale del Puntland, nelle quali sarà candidato alla presidenza. Jama è uno dei tanti candidati del Puntland che vogliono sfidare il presidente uscente Said Abdullahi Deni, il cui mandato scade l'8 gennaio. Le opposizioni hanno accusato Deni di voler prolungare il suo mandato illegalmente e il voto del prossimo anno si annuncia carico di tensioni. Determinante nel promuovere l'agenda del Paese per il presidente federale Hassan Sheikh Mohamud, proprio ieri Jama ha presentato al premier Hamsa Abdi Barre la politica estera, sottolineando l’importanza per la Somalia di continuare a promuovere la diplomazia e le relazioni internazionali. (Res)