Legge bilancio: Paita, grazie a Iv sì ai fondi per malattie e tumori rari

21 luglio 2021

- "Grazie al lavoro di Italia Viva, è arrivato il sì all'emendamento alla legge di bilancio sulle malattie rare e i tumori rari: viene istituito un fondo per la diagnosi avanzata, con lo stanziamento di 1 milione di euro, e un ulteriore milione per i test di profilazione genomica dei tumori. Risorse non ancora sufficienti ma che costituiscono comunque una svolta". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia e componente della Commissione Bilancio del Senato. "Quella delle malattie rare è una battaglia che Italia Viva porta avanti da sempre, in particolare, oltre a me, Maria Elena Boschi e Lisa Noja. Il governo – aggiunge Paita – se ne era dimenticato ma, con il nostro incessante lavoro, glielo abbiamo ricordato e siamo riusciti a portare a casa l'emendamento e le risorse, che puntiamo comunque ad incrementare nei prossimi provvedimenti". (Rin)