Ue: Pichetto, servono deroghe a regolamento imballaggi, Italia chiede testo equilibrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità dell'Italia è contribuire a un testo bilanciato sul regolamento imballaggi. A dirlo il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del suo intervento pubblico al Consiglio Ue Ambiente in corso a Bruxelles. L'Italia è stata fin da subito pronta a contribuire attivamente a questo processo in quanto la nostra filiera industriale degli imballaggi è composta da centinaia di migliaia di aziende e investe molti settori produttivi. La nostra priorità è giungere ad un testo bilanciato, che metta al centro le questioni ambientali, sociali ed economiche in modo giusto ed equo. Questa è d'altronde la posizione espressa anche dal Parlamento europeo", ha dichiarato Pichetto. "Riteniamo però che permangano importanti criticità e non si sia ancora trovato il giusto equilibrio tra la necessità di misure ambiziose per la gestione sostenibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, la fattibilità tecnica delle disposizioni chiave del regolamento e la valorizzazione dei sistemi in cui la raccolta differenziata, il riciclo, il ricorso all'uso di materia prima e seconda da riciclo siano efficaci e il ruolo attivo dei punti vendita e dei consumatori, che possano creare processi virtuosi di economia circolare da verificarsi con analisi Lca, lungo cioè tutto il ciclo di vita del prodotto", ha aggiunto. "Abbiamo più volte espresso la nostra posizione sul Regolamento, ribadendo che questo non sia lo strumento più idoneo per assicurare l'efficacia dell'applicazione dei principi". (segue) (Beb)