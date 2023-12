Ue: Pichetto, servono deroghe a regolamento imballaggi, Italia chiede testo equilibrato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, chiede il ministro Pichetto, le linee rosse dell'Italia sono tre. "Per quanto riguarda gli imballaggi compostabili, ribadiamo che il settore del packaging compostabile e biodegradabile debba essere valorizzato, anche in linea a quanto deciso alla recente Cop28 come alternativa alle plastiche tradizionali", ha spiegato il ministro. Per quanto riguarda gli art. 22 e 26 (sulle restrizioni ad alcuni formati di imballaggio e sul riutilizzo e ricarica), "proponiamo una prospettiva basata sull'evidenza e non su restrizioni a priori. Dovrebbero essere salvaguardati i formati di imballaggio che dimostrano un rendimento ambientale superiore nel ciclo di vita e ad alto tasso di raccolta differenziata o di riciclo. Ribadisco la necessità di giungere ad obiettivi comuni senza ignorare le differenze tra gli Stati membri", ha poi specificato il ministro. "Questo segnale di flessibilità, consentendo deroghe sul riuso a chi dimostra un'elevata percentuale di raccolta differenziata e di riciclo, potrebbe essere un passo verso un compromesso più equilibrato tra gli obiettivi di riciclo e riuso, tenendo conto delle differenti realtà e capacità di ciascun Paese", ha poi aggiunto. "Ribadisco che vogliamo essere costruttivi. Questo è un provvedimento che incide su una materia complessa per cittadini, aziende e ambiente e che deve avere il consenso più ampio possibile da parte degli Stati Membri", ha concluso Pichetto. (Beb)