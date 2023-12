Sardegna: Coldiretti, a San Pietro di Sorres la benedizione per la nuova annata agraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ringraziamento per la passata annata agraria e una preghiera di buon auspicio per quella che si apre. Coldiretti Sardegna con le tante aziende socie e tanta gente comune ha voluto rinnovare il festeggiamento della giornata regionale del Ringraziamento e lo ha fatto dalla chiesa di San Pietro di Sorres a Borutta. Un appuntamento che si ripete da 73 anni per un momento di condivisione, comunità e preghiera che l’associazione organizza ogni anno con lo scopo di unire agricoltori e allevatori in una giornata di comunità. Sono arrivati da tutta la Sardegna gli agricoltori e allevatori sardi che si sono ritrovati per la messa celebrata dall’arcivescovo Gian Franco Saba, con padre Luigi Tiana, don Mario tanca, i monaci benedettini e i sacerdoti del Meilogu. Un ringraziamento per i frutti della terra e una giornata per meditare sui problemi quotidiani dei coltivatori e della società: questo uno degli obiettivi della giornata ribaditi dal pulpito di San Pietro di Sorres. Quest’anno è stato proposto il tema dello spirito cooperativo per promuovere l’agricoltura ed è stato incentrato sul messaggio della fraternità e della custodia della terra. Tra gli altri messaggi, c’è anche quello dell’arcivescovo Saba: “dobbiamo trasformare una terra di rovi in un giardino e questo è un impegno per tutti”, sottolinea “ancora oggi ci sono tanti rovi fatti di ideologie e scelte sociali che non giovano alla crescita del creato. La cooperazione oggi diventa difficile ma dobbiamo lavorare per costruirla”. (segue) (Rsc)