Sardegna: Coldiretti, a San Pietro di Sorres la benedizione per la nuova annata agraria (2)

- “Da 73 anni Coldiretti ripete giornata ringraziamento e si rinnova sempre - sottolinea Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna - questa è stata un’annata particolare, passata tra alti e bassi, ma ringraziamo comunque per la campagna trascorsa. Oggi abbiamo avuto una benedizione per quella che sta per iniziare, sperando che sia fatta di buoni auspici. Crediamo in questo momento di comunità per tutti gli agricoltori e allevatori che vogliono stare assieme, cooperare e trovare dignità per una retribuzione giusta per i propri prodotti”. Anche per il direttore regionale Coldiretti, Luca Saba “quest’anno è stato contraddistinto da grandi sacrifici per le nostre aziende agricole sarde, in un momento difficile anche per il sistema politico che si sta rinnovando in Sardegna e per il futuro del paese - sottolinea - ci auguriamo che i nostri auspici, che si sono uniti oggi con tutta la comunità di Coldiretti, possano essere propizi per un futuro roseo per tutti noi sardi”. (Rsc)