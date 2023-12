Sardegna: Coldiretti, a San Pietro di Sorres la benedizione per la nuova annata agraria - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ringraziamento per la passata annata agraria e una preghiera di buon auspicio per quella che si apre. Coldiretti Sardegna con le tante aziende socie e tanta gente comune ha voluto rinnovare il festeggiamento della giornata regionale del Ringraziamento e lo ha fatto dalla chiesa di San Pietro di Sorres a Borutta. Un appuntamento che si ripete da 73 anni per un momento di condivisione, comunità e preghiera che l’associazione organizza ogni anno con lo scopo di unire agricoltori e allevatori in una giornata di comunità. (Rsc)