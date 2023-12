Riforme: Borghi (Iv), serve confronto parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il Cile ha bocciato il progetto di riforma costituzionale scritto unilateralmente dalla destra, a un anno dalla bocciatura di quello della sinistra fatto analogamente e in maniera speculare. Negli anni '70 per descrivere la similitudine tra il nostro sistema politico e quello del paese sudamericano si parlava di 'spaghetti in salsa cilena'. Forse questa cosa parla anche all'Italia di oggi, e a chi da Palazzo Chigi sta già caricando l'arma referendaria senza considerare il necessario lavoro di confronto parlamentare". Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.