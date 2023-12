Antitrust: al via il nuovo concorso per studenti su pratiche scorrette e diritti consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna per il terzo anno consecutivo la campagna sui diritti dei consumatori #convienesaperlo, promossa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e destinata agli studenti delle scuole medie e superiori. Parte il concorso a premi "#convienesaperlo (anche a scuola) 2.0" che ha il suo momento clou nel gioco online a quiz, organizzato insieme a Skuola.net e riservato agli studenti delle scuole medie e superiori pubbliche e private paritarie che competeranno in una classifica riservata ai parigrado. Collegandosi all'indirizzo https://convienesaperlo.skuola.net/, fino al 15 marzo 2024 gli alunni potranno giocare e nello stesso tempo conoscere il ruolo e l'attività dell'Antitrust, i diritti dei consumatori e gli strumenti per difenderli e per difendersi dalle pratiche commerciali scorrette, aggressive o ingannevoli. Grazie al videogioco si possono svolgere tre tipi di attività attraverso le seguenti sezioni: impara: per prepararsi sui diritti dei consumatori attraverso flash card, che rimandano al sito https://convienesaperlo.agcm.it per approfondimenti; prova: per esercitarsi nel gioco attraverso tre domande di esempio, senza limiti di tentativi, prima della sessione di gioco vera e propria; gioca: per iniziare una partita e quindi partecipare al concorso "#convienesaperlo (anche a scuola) 2.0", dopo essersi registrati.ù (segue) (Com)