Somalia: Puntland, polizia fedele al presidente uscente occupa il parlamento

- Un corpo di polizia dello Stato regionale somalo del Puntland fedele al presidente uscente Said Abdullahi Deni ha occupato il parlamento nella capitale Garowe. Lo riferisce "Garowe online", precisando che si tratta di un corpo addestrato negli Emirati Arabi Uniti. Secondo diverse fonti, le forze avrebbero occupato diverse strade della città, comprese quelle che portano al parlamento, in evidente contestazione con gli ultimi eventi politici legati alle elezioni presidenziali previste a gennaio. Il Parlamento dello Stato federale ha infatti votato per prolungare il mandato dei legislatori di un altro anno ma la Corte costituzionale locale ha annullato il processo, definendolo "illegale e incostituzionale", riconfermando così il voto richiesto dalle opposizioni e previsto il mese prossimo. Deni è accusato dalle opposizioni di voler prolungare illegalmente il suo mandato e di far uso di militari addestrati negli Emirati per intimidire i suoi avversari politici. (Res)