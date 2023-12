Cina: l'avanzata nave da trivellazione oceanica Mengxiang sarà collaudata il 22 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina effettuerà il collaudo della sua prima nave da trivellazione oceanica in acque ultra-profonde il 22 dicembre, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di esplorazione di giacimenti di petrolio e gas in acque profonde. Lo riferisce la televisione di Stato, precisando che la Mengxiang è in grado di raggiungere una profondità di trivellazione superiore ai 10 mila metri sotto il livello del mare. La nave è in grado di percorrere 27.780 chilometri e operare con un'autonomia di 120 giorni consecutivi. Il collaudo della nave Mengxiang s'inserisce nelle persistenti tensioni con le Filippine nel Mar Cinese Meridionale, che durante il fine settimana hanno ventilato la possibilità di avviare nuovi progetti di esplorazione energetica nell'area. Pechino e Manila hanno rilanciato il dialogo sull'esplorazione congiunta dei giacimenti di petrolio e gas lo scorso marzo. Tuttavia, stando al presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., sono stati compiuti "pochissimi progressi". (Cip)