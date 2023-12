Sanità: Upb, numero assistenti sociali al di sotto Lep in Veneto, Centro e Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’aumento di 1.688 assistenti sociali tra il 2020 e il 2022, il numero degli Ats che raggiungono il Lep è cresciuto in quasi tutte le Regioni. Tuttavia, nella maggioranza degli Ats del Veneto e delle regioni del Centro e del Mezzogiorno (tranne la Sardegna) il rapporto fra assistenti sociali e abitanti resta inferiore al livello essenziale. È quanto emerge da un focus dell'Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb). La distribuzione degli Ata, al di sotto e al di sopra del Lep, è molto variegata anche all’interno delle singole Regioni. Ad esempio, nel 2022 in Valle d’Aosta e nel Friuli-Venezia Giulia non soltanto tutti gli Ats hanno raggiunto il Lep, ma la maggior parte di essi registra una dotazione di personale molto superiore (un assistente sociale per meno di quattromila abitanti). La gran parte delle Regioni ha una distribuzione meno uniforme, con aree ben strutturate e altre gravemente deficitarie. Nelle Regioni meridionali - rileva ancora Upb - la densità di assistenti sociali è molto bassa (solo la Sardegna presenta situazioni più favorevoli): in media un assistente sociale serve un bacino di più di diecimila abitanti. I dati del ministero del Lavoro e delle politiche sociali includono però soltanto il personale con contratto a tempo indeterminato, essendo questa la platea finanziata, e dunque le distanze rispetto al Lep potrebbero essere sovrastimate, qualora Comuni o Ats avessero utilizzato altre forme contrattuali per gli assistenti sociali. (segue) (Com)