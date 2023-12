Sanità: Upb, numero assistenti sociali al di sotto Lep in Veneto, Centro e Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fabbisogno di assistenti sociali aggiuntivi necessari per raggiungere il Lep in tutti gli Ats è pari a 3.216 unità, considerando gli Ats presenti nel 2022 e i relativi assistenti (al netto degli ambiti del Trentino-Alto Adige) e presumendo l’assenza di assistenti sociali negli ambiti che non hanno comunicato i dati al Sioss. Tale fabbisogno - osserva l'Upb - può essere ripartito come segue: 1.844 assistenti che devono essere assunti in 291 Ats sotto soglia, per i quali servirebbero circa 73,7 milioni, reperibili attingendo alle risorse per lo sviluppo dei servizi sociali del Fsc; 1.042 assistenti, per un costo di circa 41,7 milioni, che gli stessi 291 Ats potranno assumere, una volta superata la soglia, con le risorse del contributo dal Fondo povertà; 330 assistenti, da assumere sempre con le risorse del contributo dal Fondo povertà nei 97 Ats sopra soglia che già accedono a tale finanziamento, con un onere di 13,2 milioni. (Com)